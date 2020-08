키움증권, 공식 유튜브 채널서 '신사만사' 첫 편 공개…한봉호 대표의 투자비법 전수

90만 유튜버 '신사임당'이 진행

한봉호 타스톡 대표, 성공 투자 노하우 공개

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 오는 10일 낮 12시 공식 유튜브 채널인 '실시간 투자정보 채널K'를 통해 신사임당이 만난 사람들-'신사만사' 첫 편을 공개한다고 4일 밝혔다.

실시간 투자정보 채널K에서 새롭게 선보이는 '신사만사'는 경제 유튜브 중 구독자가 가장 많은 90만 유튜버 '신사임당'이 진행을 맡았다. 그는 최근 책 출간과 다수 방송에 출연하면서 많은 관심을 얻고 있는 인물이다.

신사만사 첫번째 주인공은 키움증권 실전투자 고수로 잘 알려진 한봉호 타스톡 대표를 초대해 그의 성공투자 노하우와 매매기법 등 개인 투자자들의 궁금증을 풀어 줄 예정이다.

필명 마하세븐으로 잘 알려진 한봉호 대표는 키움증권 실전투자대회 1억 리그 1위를 총 7번(2007,2009,2011,2014,2016,2017,2019) 한 고수로 개인 투자자들에게는 전설적인 인물로 통한다.

한봉호 대표에게 궁금한 질문을 유튜브 채널 영상에 댓글로 남기면 추첨을 통해 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.

신사만사는 지속적으로 경제 전문가들을 초청해 투자 전략과 투자 철학 등을 공유하며 시청자들과 소통할 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr