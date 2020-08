이마트24, 더운 8월 역대 최대 규모 생수 할인행사

[아시아경제 차민영 기자] 이마트24가 연중 생수 매출이 가장 높은 8월 역대 최대 규모의 생수 할인 행사를 펼친다.

이마트24는 8월 한달 간, 생수 9종에 대해 1+1, 2+1 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

삼다수, 아이시스, 평창수, 아쿠아포레, 몽베스트 등 소용량 생수(500ml 이하) 5종에 대해 1+1 행사를 진행하며 아이시스(2L), 백산수(2L)등 대용량 생수를 포함해 에비앙500ml, 백산수 500ml는 2+1행사를 진행한다.

또한 이마트24 PL생수 ‘하루이리터(500ml)’는 신세계포인트로 2개를 구매 시 50% 할인한다. 정상가 기준 2개를 1개(600원) 가격에 구입할 수 있는 것이다.

지난달 인천지역 수돗물 유충 사태를 계기로 편의점에서 생수를 구입하는 고객들이 예년보다 더 증가할 것으로 판단해, 생수 할인품목을 더 늘려 행사를 준비했다.

이정웅 이마트24 데일리팀 팀장은 “고객들이 부담 없이 생수를 구입할 수 있도록 역대 최대 규모의 행사를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 고객 만족도를 높이는 다양한 행사를 선보일 계획이다”고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr