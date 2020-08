소진공 재난복구위기지원팀, 대전지역 수해복구 참여

[아시아경제 문혜원 기자] 소상공인시장진흥공단(이하 소진공) ‘SEMAS 재난복구위기지원팀’은 지난달 29일 늦은 오후부터 시작된 대전지역 폭우로 인해 침수 피해를 입은 곳을 찾아 복구 작업에 참여했다고 4일 밝혔다.

최근 대전은 시간당 100mm 이상의 폭우가 내리면서 주거지, 하수도, 도로침수, 토사유출, 담장붕괴 등 크고 작은 피해가 발생했고, 강한 비에 인명피해도 발생했다.

소진공과 지자체, 민간자원봉사센터 등은 지난 3일 집중호우로 인해 주택, 농경지 등이 침수된 대전 동구 수해지역에 총 30여명이 투입돼 수해복구에 힘을 모았다.

조봉환 소진공 이사장은 “최근 기록적인 폭우로 지역 전통시장 및 지역민들의 침수 피해가 크다”며 “공단에서는 앞으로도 본사가 위치한 대전지역을 포함한 지역본부별 SEMAS 재난복구위기지원팀 구성을 통해 전국 전통시장과 소상공인, 지역 내 사회취약계층의 안전관리에 힘을 보태는 등 공공기관의 사회적 책임을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 소진공은 그간 신종 코로나바이러스감염증, 산불 등으로 인한 위기지역 재난·재해 발생 시에 사회복지공동모금회를 통해 성금을 전달하고 피해 복구를 지원해왔다.

