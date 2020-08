남원시, 결혼이민자 구강 건강 지원

본인부담금 4만 원 지원 및 구강 보건교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시보건소가 결혼이민자를 대상으로 구강 검진과 치과 예방진료 지원에 나선다.

3일 보건소는 남원시에 주민등록상 주소를 둔 결혼이민자를 대상으로 스케일링, 불소 도포, 잇몸상태 및 충치 여부 검사에서 발생하는 본인부담금 4만 원을 지원할 예정이라고 밝혔다.

이를 위해 보건소는 관내 치과의원 13개소와 협약을 맺고 결혼이민자 50여 명을 우선 지원키로 했다. 검진은 오는 12월까지 받을 수 있다.

보건소는 검진과 치료에 앞서 오는 20일까지 건강가정·다문화가족지원센터와 함께 결혼이민자들에게 치주질환 예방 및 올바른 칫솔질 방법, 영유아, 임산부 구강 건강관리 등 구강 보건교육을 실시할 예정이다.

또 소통이 어려운 결혼이민자에게 다문화가족지원센터 협조를 통해 통역서비스를 지원하고, 방문을 통해 혈압·당뇨 측정, 건강상태 파악 및 향후 전신 건강에도 관심을 가질 수 있도록 건강 상담서비스를 실시할 계획이다.

결혼이민자 구강 예방진료 지원 신청 등 사업에 관한 문의는 보건소 구강보건실과 시 건강가정·다문화가족지원센터로 하면 된다.

보건소 관계자는 “내년부터는 점차 대상자를 확대 지원할 계획이다”며 “앞으로도 우리 시에서는 결혼이민자들의 구강 건강관리를 위해 다양한 정책들을 시행하는데 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr