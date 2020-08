숨고른 코스피…강보합 보이며 2250대 마감

코스닥은 827로 마쳐…2018년9월 이후 최고치

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 소폭 상승하며 2250대를 회복했다. 코스닥은 1.5% 이상 상승하며 2018년 이후 최고치인 827.57로 마감했다.

3일 코스피는 전장보다 0.07%(1.67포인트) 오른 2251.04에 마감했다. 전 거래일보다 0.10% 오른 2251.65로 개장한 뒤 등락을 거듭하다 강보합으로 장을 마쳤다.

코스피시장에서는 개인의 매수세가 지수 하락을 막았다. 개인이 6251억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 2691억원, 3807억원을 순매도했다.

업종별로는 화학(2.84%)과 음식료품(2.68%), 서비스업(2.14%) 등의 상승이 두드러졌다. 반면 기계(-2.35%), 유통업(-1.68%), 보험(-1.56%), 운수창고(-1.25%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목 다수가 올랐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 635,000 전일대비 67,000 등락률 +11.80% 거래량 1,709,623 전일가 568,000 2020.08.03 15:30 장마감 close 은 11.8% 오르며 시총 45조원을 목전에 뒀다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 22,500 등락률 +6.55% 거래량 1,615,117 전일가 343,500 2020.08.03 15:30 장마감 close (6.5%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 13,500 등락률 +4.49% 거래량 1,326,204 전일가 301,000 2020.08.03 15:30 장마감 close (4.4%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 414,500 전일대비 17,000 등락률 +4.28% 거래량 1,056,179 전일가 397,500 2020.08.03 15:30 장마감 close (4.2%) 등도 상승했다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,800 전일대비 1,100 등락률 -1.90% 거래량 21,043,336 전일가 57,900 2020.08.03 15:30 장마감 close (-1.9%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,350,000 전일대비 21,000 등락률 -1.53% 거래량 37,803 전일가 1,371,000 2020.08.03 15:30 장마감 close (-1.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 3,472,500 전일가 82,800 2020.08.03 15:30 장마감 close (-1.2%) 등은 하락했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일보다 1.50%(12.27포인트) 오른 827.57로 마감했다. 종가 기준 2018년 9월21일(827.84) 이후 가장 높은 수준이다.

코스닥시장에서는 코스피와 반대로 외국인과 기관이 지수를 견인했다. 각각 475억원, 40억원을 순매수한 반면 개인은 182억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 올랐다. 제약(3.28%)과 디지털컨텐츠(3.24%), 비금속(3.23%) 업봉의 상승폭이 상대적으로 컸다. 출판·매체복제(@.26%), IT소프트웨어및서비스(2.09%), 정보기기(2.00%) 등도 올랐다. 반면 운송장비(-1.13%), 방송서비스(-1.13%), 운송(-0.90%) 등은 내렸다.

코스닥시장에서도 시총 상위 종목 상당수가 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 289,900 전일대비 29,500 등락률 +11.33% 거래량 3,466,908 전일가 260,400 2020.08.03 15:30 장마감 close 은 무려 11.3% 올랐다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 130,600 전일대비 7,400 등락률 +6.01% 거래량 1,695,119 전일가 123,200 2020.08.03 15:30 장마감 close (6.0%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 146,900 전일대비 6,700 등락률 +4.78% 거래량 632,519 전일가 140,200 2020.08.03 15:30 장마감 close (4.7%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 97,500 전일대비 3,000 등락률 +3.17% 거래량 2,519,600 전일가 94,500 2020.08.03 15:30 장마감 close (3.1%) 등도 상승했다. 반면 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 112,500 전일대비 2,600 등락률 -2.26% 거래량 107,010 전일가 115,100 2020.08.03 15:30 장마감 close (-2.2%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 1,800 등락률 -2.15% 거래량 561,559 전일가 83,600 2020.08.03 15:30 장마감 close (-2.1%) 등은 하락했다.

