전주시립도서관, 자료실·열람실 운영 재개

리모델링 중인 삼천도서관 제외 11개 도서관

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시립도서관이 코로나19 생활 속 거리두기 지침을 준수하며 착석 인원을 제한한 가운데 자료실과 열람실을 개방키로 했다.

3일 시립도서관은 리모델링 공사 중인 삼천도서관을 제외한 11개 도서관의 자료실과 열람실(학습실)을 개방하는 등 운영을 확대한다고 밝혔다.

그동안 전주지역 도서관들은 코로나19 확산 방지를 위해 지난 5월부터 도서 대출과 반납 서비스만 제공해 왔다.

시립도서관 11곳은 코로나19 상황이 여전히 지속되고 있는 만큼 열람 좌석의 경우 전체 좌석의 50% 이하의 범위 내에서 축소 운영키로 했다.

또한 이용자들은 도서관 출입 시 반드시 마스크를 착용하고 발열 체크, 출입자 명부 작성, 손 소독 실시, 이용자 간 간격 유지 등 방역수칙을 철저히 준수해야 한다.

운영시간은 ▲자료실 평일 오전 9시~오후 6시, 주말 오전 9시~오후 5시 ▲열람실 평일 오전 9시~오후 10시, 주말 오전 9시~오후 6시, 법정공휴일 오전 9시~오후 6시까지이며, 휴관일은 기존과 동일하다.

이와 함께 시는 전주지역 127개 공·사립 작은도서관도 순차적으로 시설 운영을 확대해 나갈 방침이다.

박남미 시립도서관장은 “시민들이 안심하고 방문할 수 있도록 정부 지침을 철저히 준수한 가운데 방역관리에 힘쓸 것이다”면서 “도서관을 이용하는 시민들도 생활 속 거리두기에 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr