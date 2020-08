한국타이어, 2분기 매출 1조3676억원, 영업익 701억원 기록

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 올해 2분기 글로벌 연결 경영실적 기준 매출액 1조 3676억 원과 영업이익 701억 원을 기록했다고 3일 공시했다.

한국타이어의 이번 실적은 지난해 같은 기간과 비교해 매출액은 21.4%, 영업이익은 33.6%가 감소한 것이다. 한국타이어측은 "신종 코로나바이러스감염증19(코로나19)가 야기한 경기 불황으로 인해 실적 감소가 불가피했으나, 흑자 경영을 이어가고 있다"며 "다만, 한국공장(대전 및 금산공장)은 공장 가동일수 축소에 따른 원가상승, 주요 공급처인 한국을 포함한 유럽과 미국 시장의 신차용 타이어 및 교체용 타이어 수요 감소 등이 큰 영향을 미치며 2분기 영업이익 적자를 기록해 코로나19의 직접적인 타격을 피하지 못했다"고 설몋ㅆ다.

한국타이어는 최근 노동조합이 임금조정에 관한 모든 권한을 회사에 위임하고, 모든 임원진이 지난 5월부터 경영 상태가 정상화될 때까지 20%의 급여를 자진 반납하는 등 코로나19 위기극복을 위해 집중하고 있다.

한국타이어측은 "2분기에도 승용차용 타이어 매출액 중 18인치 이상 고인치 승용차용 타이어 매출 비중이 32.6%를 차지해 전년동기대비 1.1%p 증가했으며 한국, 중국 등 주요 시장에서 고인치 타이어의 안정적인 성장세를 기록했다"며 "앞으로도 주요 시장에서의 18인치 이상 고인치 타이어 판매 확대, 프리미엄 신차용 타이어 공급 및 상품 경쟁력 강화 등을 통해 프리미엄 브랜드로서의 지위를 더욱 공고히 할 계획"이라고 밝혔다.

