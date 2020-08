광주시, 혁신아이디어 공모전 결과 5건 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 시민이 생활 속에서 체감하고 공감할 수 있는 혁신아이디어 공모전 결과 우수 제안 5건을 선정했다고 3일 밝혔다.

공모전은 지난 5월18일부터 6월26일까지 시 홈페이지를 통해 진행됐으며, 총 60건이 접수됐다.

선정된 우수제안은 ▲영화 택시운전자를 모티브로 한 ‘5·18향수와 기억을 살린 광주 택시관광’ ▲황룡강 주변 인문학적 자원을 관광화하는 ‘황룡강 르네상스 프로젝트’ ▲광주 야경 관광 최적지인 ‘무등산 잣고개 전망대 설치’ ▲타시도 주력산업과 연계한 인공지능기반 융합도시 건설 ▲어린이 보호구역 도로 요철 포장 등이다.

광주시는 우수제안에 대해 관련부서와 숙의를 통해 정책화를 검토해 나갈 예정이다.

김용승 시 혁신소통기획관은 “이번 공모전은 그동안 주로 공무원들만 참여해 온 혁신아이디어 발굴에 시민이 함께한 것에 의미가 있다”며 “앞으로도 다양하고 폭 넓은 소통을 통해 행정의 수요자인 시민들의 의견이 시정 혁신으로 연결돼 추진 동력을 확보할 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr