쌍용차, 7월 7489대 판매…전년동기比 30.6% 감소

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 지난 7월 총 7489대를 판매해 전년 동월대비 30.6%가 감소했다고 밝혔다.

쌍용차는 3일 금융감독원 전자공시를 통해 이같은 실적을 공시했다.

구체적인 수치를 살펴보면, 내수는 6702대, 수출은 787대가 판매됐다. 특히 지난 4월 이후 2달 연속 상승세를 기록했던 내수 판매도 전년 동월 대비 23% 감소했다. 쌍용차는 이번 실적에 대해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬더믹으로 글로벌 수요가 회복되지 못하고 있는 상황에서 개별소비세 감면 인하 등 내수 진작책 축소 영향"이라고 설명했다.

수출 역시 주요시장인 유럽 일부 지역에서 코로나 19 재확산 우려에 따른 수요 위축이 지속되면서 전년 동월 대비 62.1% 감소세를 기록했다.

쌍용차는 "주요 수출시장에 유투브를 통한 온라인 출시 행사를 진행하는 등 코로나 19로 위축된 수요 확보에 선제적으로 대응하고 있다"며 "쌍용자동차는 해외시장이 2분기 저점으로 3분기부터 점진적으로 회복될 것으로 예상되는 만큼 하반기에 G4 렉스턴 부분변경 모델과 티볼리 에어 재 출시 등 신제품 출시와 함께 마케팅 활동을 강화해 글로벌 판매를 늘려 나갈 계획"이라고 밝혔다.

