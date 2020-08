예탁결제원, 내년 상반기 중 '펀드넷' 통한 사모펀드 제도개선 지원

"펀드자산 잔고대사 지원시스템 우선 개발 예정"

[아시아경제 오주연 기자] 옵티머스 펀드 사태에 대해 책임 공방이 일었던 한국예탁결제원이 내년 상반기 중 사모펀드의 투자자산 내역을 등록해 투명하게 관리하는 시스템을 내놓는다.

3일 한국예탁결제원은 자산운용산업 핵심 인프라인 펀드넷(FundNet)을 통해 사모펀드 제도개선 지원사업 추진을 적극 검토하고 있다고 밝혔다.

펀드넷은 과거 자산운용회사·수탁회사·판매회사·일반사무관리회사 등 금융회사 간 전화·팩스·이메일 등 수작업으로 처리하던 펀드의 설정·환매, 결제, 운용지시, 감독지원 등 업무를 실시간 처리할 수 있도록 2004년 예탁결제원이 구축한 정보통신기술(ICT) 기반의 네트워크 서비스 플랫폼이다. 현재 약 500개 이상의 금융기관이 이용하고 있으며 연간 처리 건수는 8억 건에 달한다.

예탁결제원은 사모펀드 제도개선 지원을 위해 시장참가자 간 펀드 자산정보를 상호확인할 수 있는 펀드자산 잔고대사 지원시스템을 우선 구축할 계획이다. 이 시스템을 통해 자산운용회사(사무관리회사)와 수탁회사가 전송한 펀드 투자자산내역(자산명, 자산코드, 잔고 등 정보 포함)을 비교·검증함으로써 안정적인 잔고대사 업무를 수행할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

예탁결제원이 펀드넷을 통한 사모펀드 관리에 나선 것은 최근 불거진 옵티머스 사태 때문이다.

옵티머스자산운용의 펀드 기준가격 산정을 맡았던 예탁결제원은 일각에서 옵티머스의 해당 자산정보를 확인하지 않았다는 비판을 받은 바 있다. 옵티머스는 '공공기관 매출채권'에 투자한다고 해놓고 실제로는 대부업체 사채 등에 투자해 투자자들에게 손실을 입혔다. 예탁결제원은 단순 사무관리자로서 사모펀드 투자자산을 일일히 확인할 의무가 없었다고 해명하면서도 제2의 옵티머스가 발생하지 않기 위해 펀드넷을 통해 판매사, 수탁사, 사무관리사가 사모펀드의 자산을 상호 검증할 수 있도록 했다.

펀드 잔고대사 지원시스템의 성공적인 구현을 위해서는 동일한 투자자산에 대해 시장참가자별로 자체 생성·관리하고 있는 비시장성자산 코드를 표준화하는 작업이 선행돼야한다. 예탁결제원은 펀드 잔고대사 지원시스템의 기초사업으로써 펀드 비시장성자산 표준코드 관리시스템을 선제적으로 구축할 예정이다.

펀드 비시장성자산 표준코드 관리시스템과 펀드자산 잔고대사 지원시스템은 내년 상반기 오픈을 목표로 하고 있다. 업무표준화와 시스템 개발을 위해서는 막대한 노력과 적지 않은 비용이 요구되기에 자산운용업계의 자발적인 협조가 필수적이므로 원활한 사업추진을 위해 업계와 TF 구성·운영에 대해 협의하겠다는 설명이다.

해당 시스템이 성공적으로 구축된 이후에는 사모펀드가 주로 투자하는 비시장성자산에 대한 운용지시 지원서비스와 해당 거래내역에 대한 상시감시 지원서비스 등도 제공할 계획이다. 예탁결제원 측은 비시장성자산 거래에 대한 표준화·자동화된 운용지시 지원시스템 구축은 시장참가자 간 거래정보의 투명성을 제고할 것이라고 기대했다.

예탁결제원 관계자는 "현재 공모펀드에 한정되어있는 펀드넷을 사모펀드로 확대함으로써 시장참가자 간 시스템을 통한 상호 견제와 감시를 통한 투자자 보호를 강화할 수 있을 뿐만 아니라, 시장참가자 간 전화·팩스·이메일 등 수작업으로 처리하는 업무를 시스템으로 처리함으로써 업무처리 안정성과 효율성을 대폭 제고할 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

