창업진흥원, 코로나19 위기 극복 위해 노·사 협력

노·사 공동 선언문 발표

[아시아경제 김철현 기자] 창업진흥원(원장 김광현)은 3일 '코로나19 위기 극복을 위한 창업진흥원 노·사 공동 선언문'을 발표했다고 밝혔다.

이번 공동 선언식은 노·사간 신뢰와 협력을 통해 코로나19 위기에 공동으로 대응하고, 국민과 임직원의 안전을 최우선 가치로 안전한 일터 조성을 위해 적극 협력한다는 내용을 담고 있다.

공동 선언문 주요 골자는 ▲창업 촉진 및 창업기업 성장 지원을 통한 국가경제 발전 이바지 ▲감염병 확산방지를 위한 보건당국 지침 적극 이행 ▲국민과 구성원의 안전을 최우선 가치로 안전한 일터 조성을 위한 노력 ▲지역 경제활성화 및 상생·협력을 위한 사회공헌활동 추진 등이다.

김광현 창업진흥원장은 "코로나19 확산으로 위축된 지역 경제를 창업 활성화를 통해 극복하고, 노사가 신뢰와 협력을 기반으로 안전한 일터 조성을 위해 노력하겠다"라고 말했다. 최윤승 노사협의회장은 "코로나19와 같은 국가적 위기 상황 극복을 위한 노사협력은 어느 때보다 절실하다"며 "지역경제 활성화를 위해서도 다양한 사회공헌활동을 추진해나가겠다"라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr