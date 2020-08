모바일앱 통해 7일까지 5일간 진행

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 모바일 앱을 통해 직매입 상품을 최대 50% 저렴하게 구매할 수 있는 '직매입 기획전'을 진행한다고 3일 밝혔다.

기획전은 7일까지 5일 간 진행되며 총 99개 직매입 상품을 최대 50% 할인된 특가로 판매한다. 직매입은 제조사로부터 홈앤쇼핑이 직접 상품을 매입해 유통하는 방식으로 중간 경로를 거치지 않아 가격 인하 폭이 큰 것이 특징이다.

이번 기획전에서는 주방, 생활용품, 패션 등 다양한 카테고리의 상품을 선보일 예정이다. 대표 상품으로 ▲쿠진 칼블럭, 에지리 식도세트 ▲일월 온수매트 ▲몽펠리에 셔츠 등이 있다. 자세한 내용은 홈앤쇼핑 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

