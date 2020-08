중국, 7월 차이신 제조업 PMI10년 만에 최고치

지난달 PMI 지수 52.8, 5월 이후 3개월 연속 50 이상



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 지난달 중국 차이신(財新) 제조업 구매관리자지수(PMI)가 약 10년만에 최고치를 나타냈다.

PMI는 경기 동향을 파악하는 지표로, 기준선인 50을 넘으면 경기 확장 국면에, 넘지 못하면 경기 위축 국면에 있음을 뜻한다.

중국 중국 금융정보 업체 차이신은 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월의 51.2보다 높은 52.8을 기록했다고 3일 밝혔다. 이는 지난 2011년 2월 이후 9년 반만에 최고치다. 경기확장에 대한 제조업 종사자들의 기대감이 크다는 의미다.

차이신 제조업 PMI는 지난 5월부터 3개월 연속 경기 확장 국면을 가리키는 50 이상을 기록 중이다.

차이신이 집계한 제조업 PMI가 뚜렷한 개선 추세를 나타냄에 따라 하반기 중국 경기 회복 기대감은 더욱 커질 전망이다.

중국 국가통계국이 집계해 발표한 공식 제조업 PMI도 지난 2월 사상 최저인 35.7까지 추락했다가 3월 이후 5개월 연속 50 이상을 나타내고 있다.

중국의 분기별 경제성장률은 1분기 사상 최악인 -6.8%에서 2분기 3.2%로 올라오면서 '브이'(V)자 모양의 경기 반등이 나타났다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr