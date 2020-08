[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 오준일 영어영문학부 교수와 동국대 송정현 일본학과 교수가 동북아시아문화학회(회장 김창경) 논문상을 받았다.

오 교수와 송 교수는 지난 28일 부경대 미래관에서 열린 제40차 동북아시아문화학회·부경대 인문한국플러스(HK+)사업단 춘계연합국제학술대회에서 우수 연구 성과를 인정받아 논문상을 수상했다.

오 교수는 논문 ‘일제 강점기 동안의 우리나라 영어교육?공립 중등학교를 중심으로’, 송 교수는 논문 ‘일본 방위산업의 성장 동력에 관한 고찰: 군수산업과 민간산업 간 스핀 온-스핀 오프 효과 실증분석을 중심으로’로 수상의 영예를 안았다.

