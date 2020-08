4명 모두 구조

1명 중상·3명 심폐소생술 시행 중

[아시아경제 이현주 기자] 경기 평택시 청북읍 한 공장 뒤편에서 토사물이 무너지면서 공장 건물을 덮쳐 4명의 인명 피해가 발생했다.

소방청은 3일 오전 10시49분 최초 신고를 접수했으며 오전 11시4분 선착대가 도착해 구조 작업을 벌였다고 밝혔다.

이 사고로 매몰된 4명은 모두 구조됐으나 1명은 중상을 입었고 나머지 3명은 심폐소생술을 받고 있다.

현재 소방청은 추가 매몰자를 수색 중이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr