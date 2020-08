BNP파리바 카디프생명, 환급형 대출안심 정기보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] BNP파리바 카디프생명은 환급형 '무배당 대출안심 정기보험'을 독립보험대리점(GA)에서 출시한다고 3일 밝혔다.

주요 질병이나 사고로 인한 사망 등으로 대출금 상환이 어려울 경우 보험사가 대출금을 대신 상환해주는 상품이다. 사망 시 보험금에 낸 보험료를 100% 더해 지급하며 사고 없이 만기 시에도 납입한 보험료를 100% 환급한다.

보험 가입 시 대출이 있는 경우 대출금 상환 서비스가 포함되어 있는 '고정부가형', 대출은 없지만 향후 대출계획에 맞춰 보장을 준비하려면 '선택부가형'을 선택할 수 있다.

암진단, 소액암진단, 뇌출혈진단, 급성심근경색증진단, 고도후유장해 등 질병에 대한 특약 가입도 가능하다.

만 19세부터 60세까지 가입할 수 있으며, 주계약 보험가입금액 1억원, 30년 만기, 10년납, 월납, 40세 기준 월보험료는 남자는 26만700원, 여자는 13만5300원이다.

오준석 BNP파리바 카디프생명 최고 사업개발책임자는 "예기치 못한 상황에서 대출 상환을 위해 자산을 급하게 처분하거나, 빚의 되물림을 막기 위해서는 대출금 상환에 대한 준비가 별도로 필요하다"며 "기존 대출안심보험의 혜택을 환급형 상품으로도 받을 수 있어 고객 선택의 폭을 넓혔다"고 말했다.

