'엔진 업그레이드' 2021년형 올 뉴 스카니아 트럭 출시

토크·출력 성능 향상…기존 대비 최대 2.5% 연비 절감도

[아시아경제 김지희 기자] 상용차 브랜드 스카니아의 한국법인 스카니아코리아그룹이 ‘올 뉴 스카니아’ 트럭의 연식변경 모델을 공개하며 이번 달부터 순차적으로 판매한다고 3일 밝혔다.

2021년형 ‘올 뉴 스카니아’ 트럭은 업그레이드된 13ℓ 엔진이 장착된 것이 가장 큰 특징이다. 이 엔진은 내부 압축비와 배출 시스템 개선을 통해 토크 및 출력 성능 향상과 동시에 기존 모델 대비 최대 2.5% 연비 절감 효율성을 발휘한다.

스카니아코리아는 고객 비즈니스에 최적화된 제품을 제공하기 위해 2021년형 제품을 더욱 다양화해 라인업을 구성했다. 기존 시장 요구에 맞춰 13ℓ 엔진 제품군에 540마력을 새롭게 추가해 트랙터, 덤프, 카고 등 모든 부문에서 540마력 모델을 선보인다. 540마력 모델은 1000~1300rpm에서 2700Nm(275㎏f·m)의 최대토크를 발휘한다. 아울러 전고가 약 4m에 달하는 하이캡을 적용한 R시리즈 트랙터와 다양한 특장작업이 가능한 6x4 멀티 카고 섀시도 새롭게 출시한다.

옵션사양도 한층 더 향상시켰다. 전후방 카메라와 트럭 전용 T맵, 오디오가 탑재된 9인치 프리미엄 인포테인먼트와 4채널 스피커, D컷 가죽 스티어링 휠과 더불어 운전석 가죽 시트를 전 차종에 장착해 운전 편의성을 높였다. 또 최상위 트림인 S시리즈는 메탈릭 컬러의 캡 색상과 탑승구 심볼 라이트를 적용했다.

이밖에도 긴급 브레이크(AEB), 차선 이탈 방지(LDW), 적응식 크루즈 컨트롤(ACC) 및 차체 자세 제어장치(ESP) 등 첨단 안전 시스템을 전 차종으로 확대 적용해 안전성도 높혔다. 오토홀드 기능도 전 차종에 탑재해 주행 편의성도 높였다.

페르 릴례퀴스트 스카니아코리아 대표는 “고객들의 선택 폭을 확대하고 점점 세분화되는 비즈니스 환경에 최적화된 제품을 제공하기 위해 그 어느 때보다 제품 라인업 다양화에 신경썼다”며 “2021년형은 이미 업계 최고로 평가받는 스카니아 엔진을 한 단계 업그레이드해 탑재한 만큼 더욱 뛰어난 성능으로 고객 수익성에 많은 기여를 할 것”이라고 전했다.

