삼성화재, 고지항목 줄여 간편 가입 '더간편한유병장수' 출시

삼성화재는 가입이 간편한 건강보험 신상품 '더(The)간편한 유병장수'를 출시했다고 3일 밝혔다.

3개월내 입원?수술?재검사 필요소견 여부와 5년내 4대 질병(암, 뇌졸중, 협심증, 심근경색)의 진단?입원?수술 여부 등 2가지 질문사항에만 해당하지 않으면 손쉽게 가입할 수 있다.

암, 뇌출혈, 급성심근경색증에 대한 진단비 보장을 기본으로, 표적항암약물허가치료비와 암 직접치료 통원일당(상급종합병원), 3대 질병 중환자실 입원일당 등이 추가됐다.

암, 뇌혈관질환, 심장질환으로 인한 수술이나 입원일당뿐만 아니라 골절, 화상, 깁스치료비 등 일상생활에서 자주 발행하는 각종 생활위험도 보장한다.

보험료 환급지원 특약도 추가할 수 있다. 암, 뇌출혈, 급성심근경색증 발생 시 향후 보장보험료 납입이 면제되는데 해당 환급지원 특약을 가입했다면 기존에 납입한 보장보험료도 돌려 받을 수도 있다.

기존에 판매하던 '유병장수 플러스'는 '간편한 유병장수'로, '유병장수 100세 플러스'는 '간편한 유병장수 100세'로 변경됐다. 표적항암약물허가치료비, 암 직접치료 통원일당(상급종합병원) 특약 등이 추가됐다. 중증폐렴과 인공관절치환수술 특약 등도 추가해 일반심사형 상품 수준으로 보장을 강화했다.

곽승현 삼성화재 장기상품개발팀장은 "의료 수준의 발전으로 기대수명이 늘어 유병장수 시대에 접어들었다"며 "더 많은 고객이 보다 쉽게 보험에 가입해 혜택을 받을 수 있도록 가입범위를 확대했다"고 말했다.

