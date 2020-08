래코드, 나이키 재고로 만든 한정판 출시

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,250 2020.08.03 08:23 장시작전(20분지연) close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 업사이클링 브랜드 래코드가 스포츠 브랜드 나이키의 의류와 액세서리를 활용한 신제품 55종을 선보인다고 3일 밝혔다.

‘해체와 재조합’이라는 래코드의 디자인 정체성이 드러나는 스웻 셔츠, 케이프 점퍼, 드레스 등 30여개 스타일의 의류와 가방, 모자, 머플러 등 25개 종류의 액세서리가 새롭게 탄생됐다. 제품은 모두 특별 한정판으로 이번 시즌에서만 판매되며, 가격대는 의류는 9만9000원~49만원, 액세서리는 1만9000원에서 10만9000원이다.

판매는 온, 오프라인 팝업 스토어를 통해 순차적으로 이뤄질 예정이다. 오는 14일 온라인 편집숍 W컨셉을 시작으로, 편집 매장인 청담 분더샵에서도 만나볼 수 있다. 21일부터 10일 간은 이태원 시리즈 코너에서, 9월1일부터는 코오롱몰에서도 해당 상품이 공개된다.

래코드는 제품 출시 이외에도 나이키와 함께 온, 오프라인을 통한 업사이클링 워크숍을 마련한다. 온라인 워크숍은 4일 오후 7시 커뮤니케이션 플랫폼 줌을 통해 라이브로 진행되며, 배우 류준열 포함해 나이키닷컴에서 사전 신청한 100여 명이 참여한다.

래코드는 이 워크숍을 통해 잘 입지 않는 스웻 셔츠를 새로운 아이템으로 변신시키는 업사이클링 노하우를 알릴 예정이다. 또한 7일에는 래코드 바이 나이키 팝업 스페이스에서 온라인 이벤트 당첨자를 대상으로 오프라인 워크숍을 마련, 소비자에게 지속가능을 직접 경험할 수 있는 다양한 기회를 제공한다.

래코드를 총괄하는 한경애 전무는 "이번 나이키 파트너십을 통해 래코드가 보다 대중적인 브랜드로 자리잡길 기대하는 한편, 패션 브랜드가 향후 어떤 방향으로 나아가야하는지를 고민해볼 수 있는 기회가 되고자 한다"고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr