[속보] 중부 물폭탄에 현재까지 6명 사망…818명 터전 잃어

속보[아시아경제 김가연 기자] 지난 1일부터 중부지방을 강타한 집중호우의 영향으로 6명이 사망하고 8명이 실종되는 등 곳곳에서 피해가 속출하고 있다.

3일 행정안전부 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오전 6시 기준 잠정 집계된 인명 피해는 사망 6명, 실종 8명, 부상 6명이다.

이재민은 486세대 818명으로 집계됐다.

