서울 전역 호우경보…오후 2시부터 매우 강한 비

기상청, 외출 자제 등 당부

[아시아경제 권재희 기자] 기상청은 2일 오후 2시를 기점으로 서울 전역에 호우경보를 발효한다고 밝혔다.

호우경보는 3시간 강우량이 90mm 또는 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때 발효된다. 매우 거센 비가 내려 외출이나 차량 운전을 자제해야 한다.

기상청은 호우특보가 발효된 서울과 경기도, 강원도, 충청북부, 경북 북부에는 돌풍과 천둥 번개를 동반한 시간당 10~20mm 내외의 다소 강한 비가 내리고 있다.

또 서해상에 형성된 강한 강수대는 서울을 중심으로 오후 2시께 본격적으로 영향을 줄 전망이다. 이에 따라 빗줄기가 서서히 강해저 오후 2시부터 서울과 경기도, 강원 영서 등에 매우 강한 비가 오겠다.

특히 제4호 태풍 '하구핏'에 의해 다량의 수증기가 공급돼 밤부터 정체전선이 더욱더 활성화되면서 당분간 중부지방을 중심으로 집중호우가 올 것으로 예상된다.

기상청은 "날씨가 급변하고 있으며 오후부터 중부지방을 중심으로 시간당 50∼80mm(일부 지역은 100mm 이상)의 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠으니 비 피해 없도록 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.

