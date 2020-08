속보[아시아경제 김수완 기자] 대구시에 따르면 시리아 국적의 20대 부부가 코로나19 확진 판정을 받았다고 8일 밝혔다.

이들은 지난달 18일 시리아에서 무증상으로 인천공항을 통해 입국했다. 자가 격리 해제를 앞두고 실시한 검사에서 확정판정을 받았다.

이로써 이날 0시 기준 대구지역 확진자는 6942명이다.

