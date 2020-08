대구시, 추석 생계자금 설문조사 … "모든 시민 지급 78% 찬성"

'코로나19 서민생계지원위원회' 시민 1000명 조사

"회복 불씨 살려야…추석 이전 10만원씩 지급 준비"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 모든 시민들을 대상으로 2차 생계자금 10만원씩을 지급하겠다는 방침을 밝혔던 대구시가 '코로나19 서민생계지원위원회'의 조사 결과를 앞세워 추석 이전에 이를 실행할 것으로 보인다.

2일 대구시에 따르면 '코로나19 서민생계지원위원회'(위원장 김태일 영남대교수)는 ㈔한국고객만족경영학회에 의뢰해 7월23~24일 이틀 동안 대구시민 1000명을 대상으로 2차 생계자금 지급과 관련한 설문조사를 실시했다.

이 조사에서 2차 생계자금 지급을 찬성한다는 의견은 78%로 나타났다. 대구시의 코로나19 방역관리 대응에 대해 긍정적이라는 평가가 82%, 1차 생계자금 지급이 생활안정에 도움이 되었다는 의견이 72.1%이었다.

이번 설문조사는 코로나19 대응이 적절했느냐에 대한 시민들의 평가와 함께, 코로나19가 장기화되고 있는 상황에서 2차 생계자금 지급에 대한 시민들의 정책선호를 알아보기 위해 실시했다는 게 대구시의 설명이다.

코로나19 방역관리 대응에 대한 질문에는 '긍정'이 82%로 '부정'(14.7%)보다 훨씬 많았다. 향후 대응과제에 대해서는 '방역과 경제 살리기 병행 추진'이 69.5%로, 방역과 경제 투트랙의 시정방향을 주문했다.

2차 생계자금 지급 시기는 추석 전까지 가급적 빨리 지급되는 것이 좋겠다는 의견이 84.3%였다. 지급수단에 대해서는 사용하기 편리한 현금·계좌이체가 42.9%, 신용·체크카드는 17.7%, 상관없다가 28.8%로 조사됐다.

김태일 코로나19 서민생계지원위원회 위원장은 조사 결과에 대해 "시민으로서의 연대감·소속감을 같이 나눈다는 차원에서 이번 2차 지원금은 전 시민에게 골고루 지급하는데 시민들도 동의한 것으로 보인다"고 풀이했다.

그러면서 "1차 생계자금과 정부긴급재난지원금의 효과가 지역에서 사라지기 전에 2차 생계자금을 지급해 회복의 불씨를 꺼트리지 않도록 하는 것이 중요하다"면서 "2차 생계자금을 빠른 시일 내에 준비해 추석 전 지급할 수 있도록 준비하고 있다"고 했다.

