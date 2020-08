[아시아경제 이창환 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 10,500 전일대비 350 등락률 -3.23% 거래량 5,361,710 전일가 10,850 2020.07.31 15:30 장마감 close 은 2일 하나금융-모아미래도 컨소시엄과 클럽모우CC 매각 거래를 완료하고 매각 대금 1850억원 중 일부 회원권 입회보증금 반환 비용 등을 제외한 대금으로 채권단 차입금을 상환했다고 밝혔다.

이번 상환은 채권단의 긴급운영자금 지원 이후 첫번째 상환이다. 두산중공업은 조기에 이뤄낸 이번 첫 상환을 시작으로 비핵심자산 매각 등 재무구조개선 계획을 차질 없이 진행해 조속한 경영 정상화를 추진할 예정이다.

두산중공업은 아울러 그린 뉴딜에 발맞춘 사업포트폴리오 전환을 적극 추진해 친환경 에너지 기업으로 지속 성장해 나갈 계획이라고 설명했다.

