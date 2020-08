LGU+, 해외로밍 상품권 미리사면 요금 15% 할인

최대 1억원 보장 여행자보험도 무료 가입

[아시아경제 김흥순 기자] 해외로밍 상품권을 미리 구입하고 요금제 가입 시 최대 15% 할인과 무료 여행자보험 혜택을 받을 수 있는 프로모션이 시작된다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,450 전일대비 200 등락률 -1.72% 거래량 1,809,616 전일가 11,650 2020.07.31 15:30 장마감 close 는 올해 연말이나 내년에 해외로 출국할 예정인 이들이 할인된 가격에 해외로밍 서비스를 이용할 수 있는 'U+안심로밍' 프로모션을 8월 한 달간 진행한다고 2일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 외국에 나가지 못했던 이들이 올해 연말이나 내년에 해외로 나갈 때 사용할 수 있는 해외 로밍 상품권을 선판매하는 행사다. 가격은 최대 15% 할인되며 모든 해외로밍 요금제에 가입하는데 사용할 수 있다.

대표적인 해외로밍요금제는 '제로 라이트 3.5GB'다. 일주일 동안 3만3000원에 데이터 3.5GB·받는 전화 무료·70분 거는 전화 무료 혜택을 받을 수 있다. '제로 라이트 4GB'는 최대 30일간 3만9000원으로 하루 1300원에 로밍을 이용할 수 있는 요금제다.

안심로밍 상품권을 구매하면 최대 1억원까지 보장하는 해외여행자 보험도 무료로 이용할 수 있다. 해외 의료비 1000만원과 휴대품 파손 시 수리비 10만원까지 보상된다.

상품권을 구입한 뒤 해외에 나가지 못하더라도 취소수수료 없이 환불받거나 요금제를 변경할 수 있다. 이용기한은 9월1일부터 내년 8월 31일까지다. LG유플러스는 U+안심로밍 이벤트 페이지에서 퀴즈를 푼 고객 150명에게 추첨을 통해 선물도 제공할 계획이다.

