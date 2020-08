블룸버그 "韓 2Q 성장률 전년대비 -2.9%...주요국 중 선방"

[아시아경제 이현우 기자] 블룸버그통신이 집계한 주요국의 실질 국내총생산(GDP) 집계에서 한국의 성장률은 주요국들이 대부분 큰 낙폭을 기록한 것에 비해 선방한 것으로 평가받았다.

1일(현지시간) 블룸버그가 집계한 주요국의 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP) 자료에서 한국은 전년동기대비 -2.9%를 기록해 지금까지 2분기 GDP를 발표한 주요 선진국들 중 낙폭이 가장 작은 것으로 나타났다.

앞서 사상 최악의 2분기 성장률을 발표한 미국은 -9.5%로 연율 집계로는 32.9%에 이른다. 유럽에서도 스페인(-22.1%), 프랑스(-19.0%), 이탈리아(-17.3%), 독일(-11.7%) 등 대부분 국가가 올해 2분기 성장률이 두자리수씩 하락했다. 홍콩(-9.0%)이나 싱가포르(-12.6%)도 큰 낙폭을 기록했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 봉쇄조치로 경제가 사실상 마비됐던 2분기동안 경기침체가 두드러졌던 것으로 분석된다.

대부분 국가들이 2분기 기록적인 역성장을 기록한 가운데 다른 나라보다 일찍 코로나19 충격을 1분기에 받았던 중국은 2분기에는 3.2% 성장세를 나타냈다. 중국의 1분기 성장률은 -6.8%로 통계가 발표되기 시작한 1992년 이후 최저치를 기록한 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr