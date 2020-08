▲성문숙씨 별세, 기하영, 기홍도(코그넥스 딥러닝랩) 모친상=1일, 중앙대학교병원 장례식장 3호실, 발인 3일 오전 8시 02)860-3500

