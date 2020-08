[아시아경제 오주연 기자] 삼성전자가 중국 장쑤성 쑤저우 컴퓨터공장의 PC 생산을 중단할 것으로 전해졌다.

1일 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 삼성전자는 쑤저우 공장의 PC 조립·생산을 중단하고 연구개발(R&D)에 집중한다. 이에 따라 작년말 기준 1700여명인 직원 중 절반 가량이 영향을 받을 것으로 파악했다.

SCMP는 삼성전자 측이 최근 이 같은 내용을 직원들에게 공지를 보냈으며 삼성전자와 쑤저우 정부 관계자도 이에 대해 확인했다고 전했다.

쑤저우 공장은 중국의 세계무역기구(WTO) 가입 직후인 2002년에 설립됐으며, 2005년부터는 삼성전자의 유일한 해외 컴퓨터 제조시설로 운영돼왔다.

SCMP는 삼성전자의 중국 내 조직개편과 관련해 인건비 상승과 미중 무역전쟁 등으로 제조업 생산기지로서 중국의 이점이 빠르게 사라지고 있음을 보여준다고 평가했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr