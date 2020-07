[아시아경제 이민지 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,650 전일대비 850 등락률 -3.78% 거래량 1,049,762 전일가 22,500 2020.07.31 15:05 장중(20분지연) close 은 엠디아이에이치제일차 주식회사 등이 유진투자증권, 코리아에셋투자증권으로부터 빌린 1240억원에 대해 채무보증을 결정했다고 31일 공시했다. 이 금액은 자기자본대비 5.6%에 해당한다.

채무보증기간은 오는 10월 30일 까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr