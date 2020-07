印, 中 국경 인근에 군 병력 3만5000명 추가 배치 추진

[아시아경제 정현진 기자] 인도가 중국과 맞닿아있는 국경 인근에 3만5000명의 군 병력을 추가 배치할 전망이다. 지난달 15일 인도와 중국은 라다크 등 국경 지역에서 유혈 충돌한 뒤 긴장감을 유지하고 있다.

31일 타임스오브인디아 등 현지 언론에 따르면 인도 정부는 라다크 등 중국 국경 인근 지역에 군 병력 추가 배치 안을 준비하고 있다. 인도는 만일의 사태에 대비해 국경에 긴급 투입할 수 있는 배후 병력과 장비를 보강하는 것으로 보인다.

이번에는 현지 국경 지대의 자연환경을 고려해 혹한과 고원지대 환경에서 복무한 경험이 있는 병력들을 중심으로 투입하려는 것으로 알려졌다. 인도 외교부는 전날 "분쟁지의 군사 철수가 어느 정도 이뤄졌지만, 완전히 마무리 되지는 않았다"고 말했다.

앞서 지난달 15일 밤 갈완 계곡에서는 중국군과 인도군 600여명이 무력 충돌, 수십명의 사상자가 발생했다. 인도 육군은 이 충돌로 자국 군인 20명이 사망했다고 밝혔고, 중국 측도 피해 규모는 밝히지 않았지만 사상자가 생긴 것으로 알려졌다. 이후 양측은 같은 달 22일 고위급 군사 회담에 이어 여러 차례 군단장급 회담 등을 열고 주요 분쟁지 부대 철수에 합의했다.

