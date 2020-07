수도권·광주 학교 2학기 등교수업 늘린다…등교인원 제한 1/3→2/3로 완화

수도권·광주 밀집도 최소화 조치 완화

나머지 지역 등교 인원 2/3로 유지

교육부, 격일보다 격주 등교 권장

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려가 줄어들면서 수도권·광주지역 학교의 2학기 밀집도 최소화 조치도 그 밖의 지역과 동일한 수준으로 완화된다.수도권·광주지역 학교의 등교 인원 제한이 현행 3분의 1에서 3분의 2로 늘어나는 것이다.

교육부는 31일 "시도교육청, 교원단체 등 학교 현장의 의견을 수렴하고 질병관리본부 등 방역 당국과 협의를 거쳐 수도권(서울, 인천, 경기)과 광주 지역의 강화된 밀집도 최소화 조치는 원래 계획대로 1학기까지만 실시하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "수도권과 광주 지역 학교의 경우 2학기 학사 운영 계획을 마련할 경우 등교 인원을 3분의 2로 제한하는 데 준해 수립해야 할 것"이라며 "교내 방역 상황을 점검하고 취약 사항을 보완할 수 있도록 2학기 개학 첫 주는 밀집도 최소화 조치를 (현행 수준으로) 유지할 필요가 있다"고 설명했다.

앞서 교육부는 코로나19 사태로 1학기 등교를 5∼6월로 연기했다. 그러면서 등교 인원이 전체 학생의 3분의 2를 넘지 않도록 각 학교에 권고했다.

이후 수도권과 광주를 중심으로 감염이 잇따르자 교육부는 이들 지역 유·초·중학교의 등교 인원을 1학기까지 전체 학생의 3분의 1 이하(고등학교는 3분의 2 이하)로 제한하라고 통보했다.

교육부가 2학기 등교 인원 제한 조치를 완화한 것은 코로나19 전파 우려가 1학기보다 잦아들었다는 판단 때문이다.

교육부는 나머지 지역에 대해서는 교내 밀집도를 1학기와 마찬가지로 3분의 2 이내로 유지해달라고 권장할 방침이다.

교육부는 2학기 교내 안전한 교육환경을 조성을 위해 정부 차원의 '사회적 거리두기 단계별 기준'을 준용해 단계별 등교·원격 수업 방식, 학교 내 밀집도 수준을 결정하기로 했다. 단계별 전환은 교육부, 시도교육청, 방역 당국이 협의한다는 원칙 아래에 적용된다.

정부 차원의 사회적 거리두기 단계별 기준에 따르면 ▲ 1단계는 지역·학교 여건에 따라 학교 내 밀집도를 3분의 2 이하로 유지하라고 권장 ▲ 2단계는 유·초·중학교는 밀집도 3분의 1 이하, 고등학교는 3분의 2 이하 유지 ▲ 3단계는 원격 수업이나 휴교에 속한다.

2학기 전면 등교를 하지 않는 것도 현재 감염병 위기 단계가 1단계에 해당하기 때문이다.

현재 학교 밀집도 최소화 조치는 권장 수준으로, 최종 결정은 각 학교 자율에 맡기기로 했다.

교육부는 다만 집단 감염 발생 등 감염 확산 위험이 높은 지역이나 과대·과밀 학교의 경우 학교 내 밀집도 3분의 2 이하 조치를 지켜달라고 권고했다.

또 학년별 세부적인 등교 방안은 시도교육청과 학교가 자율로 결정하지만 수업·학습의 효과성과 방역 여건을 고려해 격일 등교보다는 연속 또는 격주 등교를 권장했다.

아울러 유치원과 초등학교 저학년의 기초 학력 보장을 위해 대면 등교, 등원 수업 확대를 결정하는 데 학교·유치원의 자율성을 강화하고, 기초 학력 지원 등에 한해 밀집도 대상에서 빼기로 했다.

코로나19 감염병 상황이 악화해 정부의 사회적 거리두기 단계가 상향되면 학교 내 밀집도 최소화 조치도 선제적으로 조정할 계획이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr