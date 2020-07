KOTRA, '온라인 전시' 참가기업에 샘플 운송비용 지원

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 바이어 발굴에 어려움을 겪는 중소·중견기업을 위해 샘플 운송비용을 지원한다고 31일 밝혔다. 지원 대상은 KOTRA의 해외전시회 온라인 한국관이나 온라인 한국우수상품전 사업에 참가해 바이어와 화상상담을 진행한 기업이다.

KOTRA는 지난 3월부터 디지털 무역플랫폼 ‘바이코리아’에 해외전시회별 온라인 한국관과 한국우수상품관을 구축해 중소·중견기업 제품을 홍보 중이다. 디지털 콘텐츠를 활용해 해외바이어를 발굴하고 한국기업과 화상상담을 주선하고 있다. 샘플 운송비용까지 지원하며 해외전시회에 직접 참가하는 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

비용은 온라인 한국관이나 온라인 한국우수상품전에 참가한 기업이 해당 사업을 통해 화상상담을 진행한 바이어에게 샘플을 보내면 지원받을 수 있다. 사전 협의된 바이어에게 기업이 샘플을 발송하면 KOTRA가 사후 정산하는 방식이다. 최대 40만원까지 지원되며 한도 내 횟수 제한은 없다.

