하태경 "정의당, 통합당과 연대해야"…김종대 "같이 가길 원하는 건 욕심"

하태경 "민주당, 제2의 유신독재 분위기"

김종대 "입법 급가동, 국회의 입법 기능에 대한 중대한 위협이자 도전"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 하태경 미래통합당 의원이 31일 더불어민주당의 입법 독주를 막기 위해 정의당과 적극적으로 연대해야 한다고 주장했지만, 정의당은 연대 제안을 일축했다.

하 의원과 김종대 정의당 한반도평화본부장(전 국회의원) 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 민주당의 입법 과속처리를 비판했다.

하 의원은 "괴물과 싸우다 괴물과 닮아간다고 자기들(민주당)이 지금 오히려 제2의 유신독재 분위기"라고 일침을 가했다.

그는 "의회주의의 핵심인 축조심사, 법안 한 조 한 조 협의하고 토론하는 건 아예 이번에 생략해버렸다"며 "실제로 과거 운동권 머릿속에 소위 민중 민주주의, 민중독재인데 그런 포퓰리즘 독재를 하고 있다"고 날을 세웠다.

그러면서 "(여당에) 과거 운동권 출신이 제일 많지 않나. 이인영 전 의원도 이번에 통일부 장관이 됐는데 이 장관의 인식에서 보면 (통합당은) 타도 대상인 것"이라며 "대통령이 하는 건 무조건 도와줘라, 안 도와주면 두들겨 패겠다는 거다. 우리가 군부정권 후예이기 때문에 적대시하는 게 강하게 깔려있다"고 짚었다.

이어 "더불어민주당은 야당을 타도 대상으로 보고 있지만, 정의당은 활용 대상으로 보고 있다"며 "자기들이 필요할 때 이용하고, 안 그러면 내팽개친다"고 지적했다.

하 의원은 "정의당도 이번 박원순 서울시장 사건 때를 보면 구좌파와 신좌파 등 많이 바뀌고 있다"며 "특히 그쪽의 신진 정치인은 사실 통합당과 인식이 거의 차이가 없었다"고 설명했다.

그러면서 "같은 목소리를 계속 내면, 결과적으로 연대도 자연스럽게 할 수 있다"며 "정치는 기본적으로 연대다. 적절한 이슈를 갖고 적절한 타이밍에 연대할 수밖에 없다"고 했다.

다만, 하 의원은 정의당과의 연대가 어려울 것이라고도 전망했다. 그는 "정의당은 연대에 대해 아주 소극적인, 부정적인 DNA를 갖고 있는 것 같다"며 "그래서 선거 때만 연대를 생각하는 것 같은데, 선거 때 연대가 잘 되려면 평소에도 연대를 해야 한다"고 말했다.

김 전 의원은 민주당의 '임대차3법' 과속처리 논란과 관련해 "급과속의 위험성을 정의당도 계속 지적하기로 했다"며 "현재 민주당이 정상적인 절차를 초월해 본인들이 원하는 법(처리)만 급가동하는 것은 국회의 입법 기능에 대한 중대한 위협이자 도전"이라고 비판했다.

야당이 논의에 참여하지 않았다는 주장에 대해서는 "미래통합당이 논의하지 않는 것과 소위원회, 축조심사 자체를 생략해 버리는 게 무슨 관계냐. 민주당 의원들만이라도 심의를 해야 하는데 이건 거의 '묻지 마 절차'"라며 "상대방 당을 탓할 문제가 입법의 본질, 국회 본연의 기능을 얘기하는 것"이라고 꼬집었다.

하 의원이 언급한 통합당과의 연대에 대해선 "(하 의원은) 정의당 물어뜯는 재미로 정치하셨다고 해도 과언이 아닌 분이라 좀 당혹스럽다"며 "통합당의 정부 비판에 함께 스크럼을 짜고 같이 가길 원하는 건 지나친 욕심"이라고 일축했다.

그러면서 "아무리 민주당을 비판한다고 해서 수구세력에게 길을 열어주는 건 말도 안 되는 얘기"라며 "우연히 (통합당과 정의당이) 같은 얘기할 수도 있지만, 연대·공조라는 말을 쓰기에는 과도하다"고 지적했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr