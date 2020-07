휴온스, 항바이러스물질 10여종 독점권 확보…"코로나 신종·변이 대응"

[아시아경제 최대열 기자] 휴온스는 경기도경제과학진흥원과 '신종 코로나ㆍ바이러스 억제 효과가 확인된 랄록시펜 및 신물질 10종에 대한 기술이전ㆍ공동연구개발' 계약을 맺었다고 31일 밝혔다. 전일 판교 본사에서 열린 체결식에는 엄기안 대표와 김기준 경기도경제과학진흥원 원장 등이 참석했다.

앞서 이 회사는 경기도경제과학진흥원으로부터 물질ㆍ용도특허 기술이전 대상 우선협상대상자로 선정됐었다. 이번에 본계약을 맺고 협력관계를 공고히 하기로 한 것이다. 우선 이른 시일 내 랄록시펜을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 상용화하는 방안을 추진키로 했다. 휴온스는 임상시험용 랄록시펜을 공급하는 한편 치료에 효과적인 맞춤형 제형 연구도 착수키로 했다. 임상협의체에는 아주대의료원, 고려대 안산병원, 경기도 의료원, 경기도경제과학진흥원이 참여한다.

랄록시펜은 골다공증치료제로 질병관리본부 등으로부터 코로나19 바이러스 억제활성효과가 확인됐다. 현재 시판중인 만큼 안전성이 확보돼 개발단계를 줄일 수 있는 것도 장점이다.

회사 측은 아울러 코로나19 종식 후 언제든 발생할 수 있는 신종 감염병에 대응하기 위해 항바이러스 물질 10여종에 대한 독점권을 확보했다고 전했다. 해당 물질들은 중동호흡기증후군(MERSㆍ메르스), 급성호흡기증후군(SARSㆍ사스) 등 전세계에 확산한 감염병 바이러스에 억제효과가 확인된 물질이다. 휴온스는 코로나19 치료제 외에도 신종 변이 바이러스에 대항할 수 있는 항바이러스제 개발을 위한 연구를 이어간다는 방침이다.

엄기안 휴온스 대표는 "감염병 확산의 문제가 단기에 그치지 않고 장기화되면서 항바이러스 치료제 개발의 중요성은 앞으로 더욱 커질 것"이라며 "다양한 감염병에 대응할 수 있는 치료제 개발에 힘쓰겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr