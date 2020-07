8월 의무보유 주식 해제 대상…36개사 총 3억816만주

[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원은 일반투자자 보호를 위해 일정기간 동안 의무보유하도록 총 36개사의 3억816만주가 오는 8월 해제될 예정이라고 31일 밝혔다.

시장별로는 유가증권시장 8923만주(7개사), 코스닥시장 2억1892만주(29개사)다.

유가증권시장에서는 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 1,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 191,585 전일가 1,770 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close 이 4210만주, 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 1,530 전일대비 15 등락률 +0.99% 거래량 2,657,464 전일가 1,515 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close 이 2677만주, 필룩스가 1133만주 등이다. 코스닥시장에서는 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 40,700 전일대비 1,000 등락률 +2.52% 거래량 138,229 전일가 39,700 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close , 나노브릭 나노브릭 286750 | 코스닥 증권정보 현재가 19,450 전일대비 50 등락률 +0.26% 거래량 14,581 전일가 19,400 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close , 덴티스 덴티스 261200 | 코스닥 증권정보 현재가 1,995 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 146,359 전일가 1,995 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close , 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 29,050 전일대비 350 등락률 -1.19% 거래량 101,361 전일가 29,400 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close , 제놀루션 제놀루션 225220 | 코스닥 증권정보 현재가 33,350 전일대비 2,400 등락률 +7.75% 거래량 428,547 전일가 30,950 2020.07.31 10:32 장중(20분지연) close 등이다.

8월 중 의무보유 해제 주식수량은 전월(1억4996만주) 대비 105.5% 증가했으며, 지난해 동월(3억1175만주) 대비 1.2% 감소했다.

