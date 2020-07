네오팜 티엘스, 태국 시장 진출

[아시아경제 조유진 기자] 네오팜 네오팜 092730 | 코스닥 증권정보 현재가 30,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,500 2020.07.31 08:35 장시작전(20분지연) close (대표 김양수)의 클린앤내추럴 스킨케어 브랜드 티엘스가 아세안 최대 뷰티 시장인 태국에 진출한다.

네오팜은 동남아 최대 이커머스 유통망 중 하나인 쇼피를 비롯해, 태국 내 소셜커머스 채널과 온라인 플랫폼을 통해 티엘스의 대표 제품들을 선보일 예정이다. 향후에는 라자다, JD센트럴 등의 이커머스 플랫폼과 오프라인 채널에도 추가 입점을 추진해 유통 채널을 점차적으로 확대해 나간다는 방침이다.

네오팜은 콤부차 발효 성분과 영양 성분을 그대로 담은 티엘스의 시그니처 제품 ‘콤부차 티톡스 에센스’를 포함해 총 5가지 제품을 태국 시장에 선보인다. 콤부차에 대한 관심이 증가하고 있는 해외 트렌드에 맞춰 탁월한 티톡스 효과로 피부를 맑고 건강하게 케어하는 티엘스만의 스킨케어 솔루션을 태국 고객에게 선사할 예정이다.

태국은 아세안 최대 화장품 시장으로 주목 받고 있는 국가로 K뷰티에 관심이 많은 동남아의 핵심 수출국가이다. 특히 최근에는 이커머스 시장이 급성장하며 향후 성장 전망이 밝은 블루오션 시장이라 평가 받고 있다.

네오팜 관계자는 “이번 태국 시장 진출을 교두보 삼아 티엘스 브랜드의 아세안 시장 진출을 지속적으로 추진해나갈 것”이라고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr