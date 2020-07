LG전자, 다음주 1등급 17㎏ '트롬 건조기' 출시

사각형 글라스 도어 적용

에너지효율 1등급 환급

트루스팀, 차별화 제공

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 다음주 에너지효율 1등급인 17㎏ 대용량 '트롬 건조기 스팀 씽큐' 신제품을 출시한다고 31일 밝혔다.

신제품은 도어 디자인을 기존 원형에서 사각형으로 바꿨다. 물을 100도(℃)로 끓여 만든 트루스팀으로 탈취와 살균은 물론 옷감의 주름 완화를 효과적으로 돕는다. 연간 에너지비용은 표준코스 기준 4만7000원이다. 구입 고객은 한국에너지공단의 으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업을 통해 구매비용의 10%를 돌려받을 수 있다.

신제품에 탑재된 스팀 살균코스는 유해세균뿐 아니라 바이러스까지 제거한다. 전남대학교 산학협력단이 시험한 결과 이 코스는 인플루엔자(H1N1), 인플루엔자A(H3N2), 엔테로(PEA), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV) 바이러스를 99.99% 없앴다. 충남대학교 산학협력단의 시험결과 이 코스는 코로나 바이러스의 일종인 MHV 바이러스를 99.99% 제거했다.

3가지 스팀 특화코스는 젖은 빨래를 건조할 때 외에도 옷과 침구를 쾌적하게 관리할 수 있다. 이 코스들은 한국의류시험연구원(KATRI; Korea Apparel Testing & Research Institute)의 시험을 통해 땀냄새 등 옷감에 밴 냄새를 99% 제거하는 탈취성능을 검증받았다.

이 제품은 LG 트롬 건조기의 차별적 장점은 그대로 계승했다. 듀얼 인버터 히트펌프는 히터의 도움 없이도 처음부터 끝까지 저온제습 방식으로 건조한다. 콘덴서 자동세척 시스템은 주기적으로 콘덴서를 직접 세척해야 하는 수동세척 방식과는 달리 건조 코스를 사용할 때마다 알아서 물로 씻어줘 편리하다.

고객들은 무선인터넷(Wi-Fi)을 이용해 신제품을 가전관리 애플리케이션인 LG 씽큐에 연결해 편리한 스마트 기능들을 사용할 수 있다. 스마트 페어링 기능은 LG 씽큐 앱와 연결된 세탁기로부터 세탁 코스 정보를 건조기에 보내 건조 코스를 알아서 설정해 준다.

신제품의 색상은 블랙 스테인레스이며 가격은 출하가 기준 219만 원이다.

류재철 LG전자 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장(부사장)은 "고객들이 17kg 대용량 건조기에서도 편리한 스팀을 경험할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr