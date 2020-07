장애인고용公, 코로나 대응 우수사례 발표…위기 극복 결의문 채택

화상시스템 구축 집중 투자키로

"장애인 고용 지속 확대 최선"

[아시아경제 김보경 기자] 한국장애인고용공단은 31일 공단 본부에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 우수사례 발표 및 위기 극복을 위한 결의문을 채택했다.

이 자리에는 임원과 본부 실·국장, 지역본부장, 직업능력개발원장 등 핵심 간부 24명이 참여했다.

코로나19 대응 우수사례로 ▲발달장애인 생활체육 보조코치 취업 ▲유튜브 브랜드 채널(KEAD-B) 운영을 통한 비대면 직업훈련 ▲계약대금 조기지급을 통한 중소기업 신속 지원 등을 발표하고 공유하는 자리를 가졌다.

코로나19 비상 상황 속 장애인 일자리 문제에 선제적으로 대응하기 위해 전 간부들이 공단의 핵심가치 등을 마음에 새기고 장애인 고용이라는 기관의 업에 더욱 충실하자는 솔선수범 의지를 다지는 결의문도 채택했다.

공단은 향후 비대면 서비스 제공을 위한 화상시스템 구축에 집중 투자하기로 했다. 제도적 제약으로 인해 사업추진이 곤란한 사례를 발굴해 적극행정 과제로 추진할 예정이다.

조종란 공단 이사장은 "코로나19 위기 상황 속에서도 모든 임직원이 장애인고용 중심기관으로서의 책임의식을 갖고 장애인고용을 지속해서 확대하는 것은 물론 장애인이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다해줄 것을 당부드린다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr