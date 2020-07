[아시아경제 이진규 기자] 프랑스 자동차기업 르노가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 상반기 역대 최악의 성적을 기록했다.

30일(현지시간) 르노 공시에 따르면 상반기 순손실은 72억9000만유로(약 10조2000억원)를 기록했다. 이는 르노 역사상 최악의 실적이다. 지난해 상반기 르노는 9억7000만유로의 순이익을 달성한 바 있다.

올해 상반기 르노의 매출은 전년 같은 기간보다 34.9% 급감했다. 지난해 상반기 15억유로의 영업이익을 올린 르노는 올해 같은 기간 20억유로(2조8000억원)의 영업손실을 기록했다.

르노의 이 같은 실적 발표 이후 파리 증시에서 르노 주가는 3.3% 하락했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr