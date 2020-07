강동화 전북시·군의회의장협의회장 “도민을 위한 정책 발굴에 앞장”

제8대 후반기 협의회장, 강동화 전주시의회 의장 선출

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시의회 강동화 의장이 전북시?군의회의장협의회 회장에 선출됐다.

30일 전북시?군의회의장협의회는 전주시의회서 제256차 월례회 및 임시총회를 열고 제8대 후반기 협의회장으로 강동화 전주시의회 의장을 만장일치로 추대했다.

또한, 상임부회장에는 정길수 군산시의회 의장과 최인규 고창군의회 의장을, 감사에는 조상중 정읍시의회 의장과 김광수 진안군의회 의장을 각각 선출했다.

이날 선출된 강동화 협의회장은 향후 2년간 전북시?군의회를 대표하는 협의회를 이끌게 된다.

신임 강동화 협의회장은 “전라북도 시?군의회를 대표하는 협의회가 지역정치의 중심에서 도민의 행복한 삶을 위한 정책 발굴에 앞장서겠다”면서 “협의회가 완전한 지방자치를 정착시키고 지역경제를 살리는데 힘을 모으겠다”고 말했다.

이어 “전북도내 호우특보 발효에 따른 큰 피해가 우려된다”며 “시?군의회가 지자체와 함께 피해 예방과 복구에 적극 나서야 한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr