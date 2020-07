[아시아경제 이광호 기자]문재인 대통령은 30일 신임 국세청장에 김대지 국세청 본청 차장을 내정했다.

김 국세청장 내정자는 1967년생으로 부산 내성고, 서울대 경영학과를 졸업 후 행시 36회로 공직에 입문해 중부청 조사2국장, 서울청 조사1국장, 부산청장, 본청 차장 등 주요 직위를 역임했다.

김 국세청장 내정자는 합리적이면서도 균형 있게 업무를 처리하는 스타일의 리더로 정평이 나 있다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr