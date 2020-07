[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "렌탈 사업은 2019년도 말 204만 계정을 확보해 전년대비 40% 이상 증가했다"며 "지난 6월 말 기준 239만 계정을 확보했고, 연말 기준 270만 계정을 확보할 것”이라고 밝혔다.

