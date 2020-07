DGB금융 상반기 순이익 1851억…전년比 8.2% 감소

[아시아경제 김민영 기자] DGB금융그룹이 30일 올해 상반기 지배주주 지분 당기순이익 1851억원을 달성했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 약 8.2% 감소한 수준이다. 상반기 불어 닥친 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 지역경기가 급격히 악화된 영향이다.

DGB금융은 “코로나19 장기화에 대비해 올해 2분기 선제적 대손 충당금을 적립한 영향이 반영된 것”이라며 “이러한 요인을 제외하면 전년 동기와 유사한 실적을 달성했다”고 설명했다.

핵심 계열사인 대구은행의 부진이 컸다. 대구은행의 순이익은 전년 동기 대비 22.1%(1782억원) 감소한 1387억원을 기록했다. DGB금융은 “지난해 하반기부터 이어진 급격한 시장금리 하락으로 이자 이익이 축소되고 미래 경기 전망을 보수적으로 반영한 선제적 대손 충당금 적립이 주된 원인으로 분석된다”고 했다.

비은행 계열사는 호실적을 냈다. 하이투자증권은 상반기 481억원을 벌어 전년 동기에 비해 57.0% 성장했다. DGB생명, DGB캐피탈은 각 225억원(48.0%), 180억원(22.4%)의 이익을 냈다. 앞으로도 비은행 계열사의 이익 기여도가 확대될 것으로 전망된다.

건전성 지표가 다소 악화됐다. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 지난해 상반기 12.81%에서 12/13%로 0.68%포인트 떨어졌고, 보통주자본비율은 9.91%에서 9.20%로 0.71%포인트 낮아졌다.

수익성도 부진했다. 총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)은 각각 0.49%, 7.80%를 기록해 전년 동기보다 떨어졌다.

DGB금융 관계자는 “하반기에도 금융그룹으로서 사회적 역할과 책임을 다하면서 자본 적정성과 건전성 관리에 더욱 집중할 계획”이라고 밝혔다.

