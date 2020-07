양천구민 정보화교육 실시간 온라인 강좌

구민이라면 누구나 컴퓨터 기초부터 온라인 사고팔기, 티켓 예매하기, 키오스크 활용 등 실생활에 활용 가능한 교육 영상 시청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 코로나19로 중단됐던 구민정보화교육을 온라인 유튜브 채널을 통해 비대면으로 운영한다.

구민정보화교육은 해마다 오프라인으로 진행해오고 있는 교육이지만 코로나19로 지난 3월 이후 휴강을 하다가 지난 6월부터 온라인 비대면 수업 방식으로 진행하기로 결정한 것이다.

이번 8월 강좌에는 ▲한글·엑셀·파워포인트 등 컴퓨터 기초 ▲사진편집, 스마트폰 검색, 동영상 편집, 소셜미디어 교육 ▲움짤 동영상 만들기, 키오스크 활용, 인터넷 뱅킹관리 등 정규과정 중 수강생이 선호하는 36개 강의를 선별하여 4개의 채널로 구성했다.

특히 키오스크 활용, 스마트폰 사진 컴퓨터로 옮기기, 스마트폰 지도 앱 활용, 온라인 사고팔기와 티켓 예매하기 등 실생활에서 활용하기 좋은 과정이 포함돼 있다.

교육은 유튜브를 통한 실시간 온라인 방송이며, 양천구민이면 누구나 들을 수 있다. 교육을 시청하는 방법은 스마트폰을 이용하거나 PC를 통한 두 가지다. 온라인교육 편성시간표를 확인한 후 해당 교육시간에 맞추어 유튜브에서 ‘양천구 정보화교육’을 검색 · 수강하려는 채널명을 클릭하거나, 구청 홈페이지에 접속, 정보화교육-온라인강좌를 통해 해당 과목을 클릭하면 된다. 모든 강좌는 실시간 교육이 진행되므로 방송채널에 10분전부터 입장 가능하다.

비대면 교육 방식 도입에 따른 가장 큰 변화는 균등한 학습권 보장과 수강의 편리성이다. 기존 구민정보화교육은 공간의 제약으로 수강을 원하는 모든 수강생이 교육을 받을 수 없었으나, 온라인 교육은 수강인원이 제한 없고 누구나 손쉽게 가정에서 참여할 수 있게 됐다. 지난 강좌도 반복 학습이 가능하고 실시간으로 댓글로 강사와 소통도 가능해 교육효과를 극대화한다.

김수영 양천구청장은 “4차 산업혁명과 코로나로 빠르게 변화하고 있는 디지털 사회에 구민 정보화교육도 변화가 필요했다. 어르신 등 정보취약계층의 정보격차를 해소하기 위해 키오스크 활용, 스마트폰 관련 강의 등 생활형 교육과정을 많이 준비했다”며 “앞으로 구민의 디지털 역량을 강화하기 위한 비대면 교육을 더욱 내실 있게 준비하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr