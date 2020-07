[현대오일뱅크 컨콜] "주유소 점유율 1~2위로 도약…수소·전기차 충전 사업 확대"

[아시아경제 황윤주 기자] 현대오일뱅크는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "SK네트워크 주유소 인수로 국내 주유소 시장 점유율이 1~2위까지 도약했다"고 30일 밝혔다.

이어 "주유소 네트워크를 통해 경쟁력 강화가 기대되며, 수도권에 집중된 주유소 인프라를 활용해 수소차와 전기차 충전 사업을 적극 확대할 계획"이라고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr