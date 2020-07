울산 ‘마을교육공동체 사업’ 미래가 보인다

울산시교육청, 서로나눔교육지구 활성화 지원 추진위 열어

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] “미래교육에 필요한 교육 생태계를 만드는데 많은 도움이 될 것으로 기대합니다.”

울산시교육청은 30일 마을교육공동체와 서로나눔교육지구 활성화 지원을 위한 제1차 추진위원회를 시 교육청 정책회의실에서 열었다.

지난해 12월 전국 최초로 마을교육공동체와 혁신교육지구(서로나눔교육지구) 활성화 지원에 관한 조례가 울산에서 제정됐다. 추진위원회는 조례에 따라 손근호 울산시의회 교육위원장을 비롯해 시민단체, 학부모회 대표 등 총 8명으로 구성됐다.

추진위원회의 활동기간은 2020년 7월 30일부터 2022년 7월 29일까지 2년이다. 이 기간 동안 추진위원회는 마을교육공동체와 서로나눔교육지구 정책에 관한 주요 사항과 사업 활성화 지원에 필요한 사항을 심의한다.

이날 추진위원회는 2020년 사업계획을 심의했고, 오는 9월 개관하는 마을교육공동체 거점센터의 운영 계획도 살폈다.

위원들은 “마을교육공동체와 서로나눔교육지구 사업이 코로나19 이후 미래교육에 대비하기 위한 지속가능한 교육 생태계를 만드는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다”며 “마을교육공동체 거점센터에서 학생 중심의 다양한 교육활동이 이뤄지고, 이를 통해 우리 아이들이 행복한 울산교육이 될 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.

영남취재본부 홍정환 기자 siggeg1391@asiae.co.kr