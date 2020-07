美 FBI, 텍사스대 코로나19 백신 연구팀 조사 임박

연구팀중 핵심 인력 중국 출신…스파크단백질 유전자 변이 밝혀내

폼페이오 장관, 휴스턴 중국 공관, 지식재산권 절도의 중심지 지목

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미국 텍사스대학 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신개발 연구에 참여중인 교수 및 연구진에 대해 미국 연방수사국(FBI)의 조사가 이뤄질 수 있다는 보도가 나왔다.

30일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 미국 텍사스대학 측은 27일(현지시간) 소속 교수 및 연구진에게 "FBI로부터 지난주 조사 통지를 받았다"는 내용의 이메일을 보냈다.

이 메일에는 "중국 정부가 코로나19 백신 분야를 포함한 미국 대학들의 연구를 불법으로 입수하려 한 혐의와 관련, FBI가 연구진들과 접촉할 수 있다"는 내용이 담겼다.

SCMP는 이번 조사가 휴스턴 주재 중국 총영사관 폐쇄와 관련이 있을 수 있다고 전했다.

앞서 마이크 폼페이오 미 국무장관은 휴스턴 중국 공관이 "스파이 활동과 지식재산권 절도의 중심지"라고 비판한 바 있다.

SCMP는 텍사스대학 제이슨 맥렐란 분자생물학과 교수 연구팀이 미국에서 임상시험 중인 모더나와 노바백스사의 백신에 사용되는 합성 스파이크 단백질을 만들었다고 전했다.

SCMP는 또 이 연구팀의 핵심 인력 중 한 명이 중국 출신이라고 보도했다. 이 연구원은 스파크 단백질을 안정화시키는 유전자 변이를 밝혀냈다고 SCMP는 부연했다.

텍사스대학 측은 "FBI가 국가안보 관련 조사를 위해 필요할 경우 연구진과 얘기하는 것은 드물지 않다"면서도 "피싱 시도나 외국기업 등에서 온 의심스러운 이메일을 받으면 즉각 보고해달라"고 당부하기도 했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr