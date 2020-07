푸조, 스타필드 하남서 '올 뉴 푸조 2008 SUV' 팝업스토어 운영

[아시아경제 김지희 기자] 푸조는 내달 5일까지 일주일간 스타필드 하남 몰리스 아트리움에서 ‘올 뉴 푸조 2008 SUV’ 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.

팝업스토어는 올 뉴 푸조 2008 SUV의 스타일리시한 디자인과 고급스러운 인테리어, 단일 모델에 모든 파워트레인을 제공하는 ‘파워 오브 초이스’ 전략을 알리기 위해 마련됐다.

팝업스토어는 종이를 반으로 접어 대칭 무늬를 만드는 화법인 데칼코마니 콘셉트로 구성했다. 심장은 다르지만 동일한 플랫폼과 동일한 즐거움, 스타일 등을 제공하는 푸조 파워 오브 초이스 전략을 표현하기 위해서다. 리셉션 데스크를 중심으로 디젤과 전기 버전의 올 뉴 푸조 2008 SUV를 좌우에 배치했으며, 스크린과 바닥 면도 대칭 구조로 설치했다. 다만 뉴 푸조 e-2008 SUV의 경우 충전 월박스와 케이블도 비치해 전기차라는 점을 강조했다. 영업 사원에게 구매 상담을 받을 수 있는 상담 공간도 별도 마련했으며 현장에서 직접 올 뉴 푸조 2008 SUV를 시승할 수 있다.

이벤트도 마련했다. SNS 이벤트 참여방법은 팝업스토어 사진을 촬영하고 지정 해시태그와 본인의 인스타그램에 필수 해시태그를 함께 게재하면 푸조 기념품을 증정한다. 현장에서 시승을 완료한 고객에게도 기념품을 제공하며, 현장 계약 고객에게는 푸조 정품 굿즈와 친환경 콜드컵을 준다.

올 뉴 푸조 2008 SUV는 6년 만에 완전 변경된 푸조의 베스트셀링 SUV다. 가격은 부가세 포함 알뤼르가 3248만원, GT 라인이 3545만원이다. 전동화 버전인 뉴 푸조 e-2008 SUV 알뤼르 4590만원, GT 라인 4890만원이다. 특히 뉴 푸조 e-2008 SUV는 국고 보조금 628만원과 차량 등록 지역에 따른 지방자치단체 추가 보조금 지원을 받으면 3000만원대에 구입할 수 있다.

