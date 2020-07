한국소설가협회 "소설 쓰시네" 추미애 장관에 공개 사과 요구

[아시아경제 박병희 기자] 한국소설가협회가 추미애 법무부 장관에게 공개 사과를 요구했다.

추 장관이 최근 국회 법제사법위원회 전체회의에서 미래통합당 윤한홍 의원의 질의에 "소설 쓰시네"라며 소설을 폄훼했다는 이유에서다. 추 장관은 미래통합당 윤한홍 의원이 아들의 군 휴가 미복귀 의혹과 법무차관의 대가성 인사 의혹을 결부해 의혹을 제기하자 "소설 쓰시네"라고 답했다.

소설가협회는 30일 김호운 이사장과 회원들 명의로 낸 성명에서 "이 장면을 보고 많은 소설가들은 놀라움을 넘어 자괴감을 금할 수 없었다"고 밝혔다. 이어 "한 나라 법무부 장관이 소설을 '거짓말 나부랭이' 정도로 취급하는 현실 앞에서 문학을 융성시키는 일은 참 험난하겠다는 생각을 했다"면서 "국회에서 국민들이 보고 있는 가운데 법무부 장관이 아무렇지도 않게 소설을 '거짓말'에 빗대어 폄훼할 수가 있냐. 어려운 창작 여건에서도 묵묵히 작품 활동을 하는 소설가들의 인격을 짓밟는 행위와 다름없다"며 추 장관의 공개 해명과 사과를 촉구했다.

협회는 또 "법무부 장관이 소설이 무엇인지 모르는 것 같으니, 우선 간략하게 설명부터 드려야 할 것 같다. '거짓말'과 '허구(虛構)'의 개념을 이해하지 못한 듯해 이를 정리한다"며 소설과 거짓말의 차이점을 학술적으로 설명했다.

"거짓말은 상대방에게 '가짜를 진짜라고 믿게끔 속이는' 행위다. 소설에서의 허구는 거짓말과 다르다. 소설은 '지어낸 이야기'라는 걸 상대방(독자)이 이미 알고 있으며, 이런 독자에게 '이 세상 어딘가에서 일어날 수 있을 법한 이야기'로 믿게끔창작해 낸 예술 작품이다."

한국소설가협회는 소설가로만 구성된 국내 유일의 문인단체로 1974년 발족했다. 회원 수는 지난 2월 기준 1300여명이다.

