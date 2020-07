30일 서울 서초구 at센터에서 열린 대한민국 맥주산업 박람회에서 방문객들이 LG전자 전시관를 찾아 캡슐형 수제맥주제조기를 살펴보고 있다. 이번 전시회는 국내 유일 맥주산업 박람회로 원재료, 장비, 패키징부터 다양한 국내외 수제맥주 양조장까지 맥주산업의 전체 밸류체인을 직접 확인할 수 있는 산업전시회로 오는 8월 1일까지 열린다./김현민 기자 kimhyun81@

